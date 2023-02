Perugia, infortunio a Olivieri: salta Brescia e Ascoli. A rischio anche il derby con la Ternana

Foto: Lapresse

01 febbraio 2023 a

a

a

Stop per Olivieri. Questo il primo responso dopo l’infortunio dell’attaccante nell’allenamento del lunedì 30 gennaio. Martedì 31 il calciatore aveva ancora molto fastidio al ginocchio a causa di una distorsione, mercoledì 1 febbraio sono in programma gli esami strumentali per un quadro completo della situazione. Di certo Olivieri è costretto a saltare il match di sabato contro il Brescia e probabilmente anche la successiva trasferta di Ascoli: la speranza è che possa rientrare per il derby, a meno che gli accertamenti non dipingano un quadro più cupo.

Il Perugia prende Cancellieri sul gong del mercato

Sempre martedì 31 il gruppo di Castori ha svolto una seduta mattutina con Paz e Rosi che hanno lavorato a parte ma dovrebbero recuperare, mentre Struna è rimasto a riposo per il controllo programmato dopo il lungo stop. Sabato è squalificato Dell’Orco e in difesa torna Sgarbi. Dall’allenamento di mercoledì 1 febbraio è atteso in gruppo anche l’attaccante Ekong che è sbarcato a Pian di Massiano prendendo confidenza con il nuovo ambiente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.