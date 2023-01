Grifo, acquisto last minute: ecco Cancellieri

L'esterno sinistro arriva dalla Lega Pro

L'ultimo acquisto di mercato è arrivato proprio in chiusura. Il Grifo alla fine è andato su un profilo emergente della Serie C come Damiano Cancellieri (2001), prelevato dal Monterosi battendo la concorrenza del Bari. L’operazione è stata last minute, tanto che l’ufficialità è arrivata solo pochi minuti fa. Il mancino cresciuto fra le Primavere di Cagliari e Torino è già in condizione e pronto per l’esordio in B visto che in stagione ha collezionato 21 presenze (un gol e 2 assist) con la squadra laziale allenata da Menichini.

