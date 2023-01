Gubbio-Carrarese 1-2, rossoblù beffati nel recupero da Della Latta

31 gennaio 2023 a

Non si arresta la crisi del Gubbio che sembra non avere fine. Al Barbetti infatti i rossoblù nel turno infrasettimanale contro la Carrarese sono usciti di nuovo sconfitti: succede tutto nel recupero. Semeraro firma al 94' il momentaneo 1-1 per i rossoblù che sembra dare ossigeno a Redolfi e compagni ma due minuti più tardi, al 96', è decisivo Della Latta. A inizio secondo tempo la Carrarese si era portata in vantaggio con la rete di Schiavi.

E così è arrivato il quinto ko nelle ultime sei partite per la squadra di Braglia. Prossimo turno domenica 11 febbraio a Rimini, in un match che comincia a essere fondamentale anche per il futuro dell'allenatore. La situazione in classifica è passata infatti in poco più di un mese dall'esaltante secondo posto a -1 dalla vetta a una zona play off che adesso comincia a essere a rischio.

