Superlega, Atanasijevic racconta la Sir, Anastasi, Herrera e indica un nuovo acquisto

Intervista a ruota libera con il campione più amato dalla tifoseria bianconera

Carlo Forciniti 01 febbraio 2023 a

E’ stato l’uomo copertina dei primi successi della Sir. Il simbolo di una squadra cresciuta con lui ed anche grazie a lui. Ora, e dopo otto stagioni intense e memorabili vissute a Pian di Massiano, Aleksandar Atanasijevic ambisce ad altri successi in Polonia con lo Skra Belchatow. Ma pur se da lontano, non ha mai perso di vista la “sua” Perugia. Che per l’opposto di Belgrado - stregato dalla capacità di Anastasi nel guidare il gruppo e dall’impatto di Herrera - può ambire a vincere tutto. Ancora di più se l’effetto PalaBarton tornasse ad essere comparabile a quello in cui “Bata” era l’idolo incontrastato della tifoseria bianconera. Alek, che momento sta vivendo a livello personale e di squadra? “Per me non è dei più facili. Ho giocato tre partite senza sapere che mi fossi rotto un dito. Per fortuna è della mano sinistra. Non ho potuto aiutare la squadra nelle ultime due gare e per un giocatore stare fuori è la cosa più dura. Lo Skra Belchatow è la squadra che ha vinto più titoli negli ultimi 20 anni in Polonia. Adesso siamo fuori dai playoff anche a causa degli infortuni, ma sono sicuro che riusciremo ad entrare nella post season dove saremo pericolosi per tutti”.

