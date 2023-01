Gubbio, due rinforzi per l'attacco: in arrivo Arras e Kanoutè

Foto: Lapresse

Due colpi di mercato per il Gubbio, atteso peraltro martedì 31 gennaio dal match al Barbetti contro la Carrarese con fischio d'inizio alle 18.30. Due acquisti che riguardano il reparto dell'attacco, al centro delle critiche in questi ultimi tempi per lo scarso rendimento dei suoi interpreti, Mbakogu e Vazquez su tutti.

E' fatta quindi per Davide Arras, attaccante classe 1998, prima parte di stagione a Siena. Qui però ha trovato poco spazio ed ecco quindi l'opportunità rossoblù. Finora ha realizzato soltanto una rete in 17 presenze. Altro acquisto in fase di definizione Mamadou Kanoutè, 2 centri in 16 presenze all'Avellino. Per l'esterno senegalese tuttavia c'è da limare ancora qualche dettaglio.

