Brunori a quota 12 gol, è il capocannoniere della B

È sempre più l’uomo copertina della Serie B, Matteo Brunori. L’attaccante assisano è arrivato in cima alla classifica cannonieri del campionato cadetto grazie alla doppietta rifilata domenica all’Ascoli. I due gol di Brunori hanno permesso al suo Palermo di superare i bianconeri a domicilio (2-1), nonostante la trasferta complicata dal guasto al finestrino dell’aereo, con tanto di tensione a bordo, che aveva poi costretto la squadra a prendere un altro volo e a viaggiare di notte (il match è stato posticipato di 24 ore). Il centravanti rosanero è già arrivato a quota 12 in campionati raggiungendo in vetta alla graduatoria dei bomber Walid Cheddira (Bari) che nel week-end non è sceso in campo contro il Perugia perché squalificato.

Dopo la scorsa stagione chiusa con 29 gol e la promozione in B con il Palermo, Brunori sta continuando a timbrare il cartellino con grande continuità anche nella categoria superiore. E sul momento d’oro della squadra di Corini c’è infatti la sua firma. Il Palermo ha infilato 8 risultati consecutivi risalendo la classifica fino alle porte dei play off a quota 31 punti e in quest’ultima fetta di campionato Brunori ha segnato 6 volte, compreso il lampo nel finale al Curi contro il Grifo, del definitivo 3-3, che ha permesso ai siciliani di salvarsi dalla sconfitta. A 28 anni è nella piena maturità agonistica e, da capitano, ha già scritto un pezzetto di storia del Palermo viste le 44 reti in 71 presenze totali in rosanero, ben più di una ogni due gare giocate. “Siamo contenti – ha detto dopo il successo sull’Ascoli - era fondamentale dare continuità e cercavamo una vittoria di carattere che poi è arrivata. La Serie A? Penso solo a continuare su questa strada - ha concluso Brunori - senza pormi al momento altri obiettivi”.

