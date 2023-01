Fair play alla Julia Spello, capitan Mancinelli: "Ecco perché ho sbagliato quel rigore"

L'episodio è successo nel match di Prima categoria contro il Rivo Subasio

Stefano Mancinelli non ha mai avuto paura di sbagliare quel calcio di rigore. E’ da questo particolare che si giudica il giocatore. “Per come sono fatto - racconta - quel penalty non l’avrei mai e poi mai potuto buttare in rete, ho fatto tutto e solo quello che mi sentivo di fare. Il calcio secondo me deve essere questo”. Rispetto dell’avversario e delle regole, che quando non ci sono devono essere sostituite dal buonsenso. Stefano, quel rigore, lo ha calciato in modo da passarla al portiere avversario e, così, ha ristabilito l’ordine delle cose. “E’ stata una decisione mia e di mister Azzarelli - continua Mancinelli, capitano della Julia Spello che domenica ha perso 2-0 in casa contro il Rivo Subasio, gara di Prima categoria C -. In fondo, quell’azione che ha portato al fischio dell’arbitro non doveva proprio essere giocata”.

