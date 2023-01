Grifo, c'è l'accordo con l'Empoli per Ekong: salta Faticanti?

Foto: Palermo Fc

Il giovane attaccante arriva in prestito secco

Domenico Cantarini 31 gennaio 2023 a

La missione milanese del presidente Santopadre e del diesse Castagnini è volta soprattutto alla ricerca di un attaccante giovane e di gamba. Dopo le cessioni di Strizzolo e Melchiorri (oltre agli esterni Beghetto e Righetti e il baby portiere Moro) il Grifo ha messo nel mirino Emmanuel Ekong (2002) e ha chiuso l’operazione con l’Empoli in prestito secco con bonus legati al rendimento: il centravanti svedese (nazionale U20), di origini nigeriane, è maturato nelle giovanili dell’Empoli ed ora è aggregato costantemente alla prima squadra. Ha esordito in A nel settembre scorso contro la Salernitana ed è entrato anche nel finale del match al Maradona contro il Napoli. È stato grande protagonista dello storico scudetto Primavera vinto dall’Empoli nel 2021 con 10 reti in totale, 3 delle quali siglate nella fase finale, una alla Juventus e due nella finalissima contro l’Atalanta.

Sempre in entrata nel mirino del Perugia resta il centrocampista della Roma Giacomo Faticanti (2004) ma il club biancorosso è disposto ad arrivare al nero su bianco solo con un prestito di un anno e mezzo e l’operazione è legata all’uscita di Milos Vulic (1996). Sul serbo c’è il forte interesse di una formazione del suo paese ma difficilmente la trattativa andrà in porto a stretto giro: potrebbe completarsi comunque ai “supplementari” visto che in Serbia il mercato chiude il 10 febbraio. Alla fine potrebbe rimanere a Pian di Massiano Stipe Vulikic (2001) anche se il difensore croato piace alla Viterbese.

