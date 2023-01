Il Perugia ufficializza l'arrivo del centrocampista Capezzi

Foto: Capezzi

Ma l'ex Salernitana quest'anno non ha mai giocato

30 gennaio 2023 a

a

a

E' arrivata, come previsto, l’ufficialità sulla prima operazione in entrata del Perugia con l’acquisto a titolo definitivo di Leonardo Capezzi (1995) dalla Salernitana. “Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con diritto di opzione fino al 30 giugno 2025”, è scritto nella nota ufficiale. Il neo grifone conta 174 presenze totali e 5 reti in carriera e due promozioni in A, la prima con la maglia del Crotone e la seconda due stagioni fa con la Salernitana guidata in panchina da Castori. Ma, va pure detto, quest'anno non ha giocato mai.

Doppietta Di Serio, il Perugia sbanca Bari: 0-2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.