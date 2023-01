Santarelli e la sua Imoco non si fermano più: vinta anche la Coppa Italia

Foto: Filippo Rubin

"Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima". Nessuna frase può considerarsi più azzeccata per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che, dopo la rivoluzione estiva, si conferma ancora protagonista indiscussa della pallavolo italiana. Nella fantastica Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con 8100 spettatori in visibilio, accorsi per assistere alla finale della 45^ Coppa Italia Frecciarossa, le pantere regalano un'altra prova maiuscola contro la Vero Volley Milano, che cede 3-0 dopo aver combattuto nei due set iniziali, prima della resa nella terza frazione. L'ennesimo successo di coach Daniele Santarelli da Foligno: "Non è mai facile. La soddisfazione è enorme, sabato ero quasi arrabbiato, non ero contento della prestazione. Credo che domenica abbiamo fatto invece una bella partita, siamo stati molto attenti in molti fondamentali. Abbiamo fatto molto meglio di sabato e ci siamo meritati questo trofeo giocando una bella pallavolo. Sono molto felice per tutti i tifosi che sono venuti, è una bella festa per tutti. Questa è la quarta Coppa Italia consecutiva e questo vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro. Sono orgoglioso dello staff e della squadra".

