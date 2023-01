Grifo, con il Brescia occasione d'oro: Clotet ha mezza difesa out

Foto: belfiore

Sabato al Curi arrivano le rondinelle in grande difficoltà

Carlo Forciniti 30 gennaio 2023

Archiviata la meritata domenica di riposo dopo il blitz di Bari, il Perugia apre la settimana che conduce all’impegno interno con il Brescia (sabato, ore 14) nel pomeriggio di oggi. Come annunciato da Castori dopo il successo sui galletti, oggi può essere un giorno importante per Aljaz Struna che dovrebbe tornare in gruppo dopo un lungo stop. Un recupero prezioso a maggior ragione se si considera l’indisponibilità di Cristian Dell’Orco contro le rondinelle. Fatale il cartellino giallo rimediato al San Nicola. Per l’ex Sassuolo - che era diffidato - scatterà un turno di stop. La sconfitta interna con il Como ha, invece, nuovamente messo a rischio la posizione del tecnico Clotet del Brescia. In vista del match del Curi, in difesa le scelte saranno contate date le assenze per squalifica di Mangraviti e Papetti. Out anche l’infortunato Cistana.

