Serie D: tre punti per il Città di Castello contro il Montespaccato, l'Orvietana fa 0-0

I tifernati si godono le reti di Grassi, Rossitto e la doppietta di Doratiotto

Bel successo del Città di Castello al Bernicchi contro il Montespaccato nel match della 21esima giornata di serie D: a rimontare il gol iniziale del laziali segnato da Vitelli al 20', ci hanno pensato Grassi nel primo tempo, Rossitto nella ripresa e la doppietta di Doriatiotto siglata tra il 91' e il 94'. Tifernati a -3 dalla zona play off. Buon pareggio, invece, per l'Orvietana che fa 0-0 in casa contro una big del campionato come il Poggibonsi.

Città di Castello, sfogo di Mancini: "Un punto in tre partite, i conti non tornano"

RISULTATI Città di Castello-Montespaccato 4-1, Flaminia-Tau Altopascio 0-0, Ghiviborgo-Ostia Mare 1-0, Grosseto-Ponsacco 3-1, Orvietana-Poggibonsi 0-0, Sangiovannese-Pianese 1-2, Terranuova Traiana-Arezzo 2-1, Seravezza Pozzi-Livorno 0-0.

CLASSIFICA: Pianese 43, Arezzo 41, Poggibonsi 39, Flaminia 33, Follonica Gavorrano 32, Livorno 31, Seravezza Pozzi 29, Città di Castello 29, Grosseto 27, Ponsacco 26, Sangiovannese 26, Ghiviborgo 25, Tau Altopascio 25, Ostia Mare 23, Orvietana 21, Trestina 20, Montespaccato 18, Terranuova Traiana 17.

Il Città di Castello sistema il centrocampo con Trovato, Del Sante alla Nestor

