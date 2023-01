Blitz Perugia a Bari, Di Serio: "I gol danno morale ma sono contento più per la vittoria"

29 gennaio 2023 a

a

a

A decidere la partita tra Bari e Perugia vinta dai grifoni 2-o è stato Di Serio che elogia anche e soprattutto quanto fatto dalla squadra. “Sono contento per la doppietta ma ancora di più per il risultato. Vincere ci serviva, a maggior ragione se si considera quanto accaduto sugli altri campi. Vittorie come queste ci aiutano un sacco, ci sentiamo bene, abbiamo corso 95 minuti come dei pazzi”.

Doppietta Di Serio, il Perugia sbanca Bari: 0-2

La punta torna sulle sue due reti aggiungendo che “i gol danno morale e aiutano. Non possiamo permetterci di pensare a chi gioca o meno, ma solo a fare punti”. La chiosa è per il prossimo impegno con il Brescia in programma sabato prossimo al Curi. “Ci prepareremo al meglio. Non vediamo l’ora di scendere in campo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.