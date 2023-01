Superlega, Sirci dopo il 3-0 a Milano: "Che partita Giannelli e Leon"

Foto: Benda

Ma per il numero uno di Perugia alla fine "contano solo i trofei"

Non è una novità. Ma di fronte ad 8.000 persone che hanno semi gremito il Forum di Assago, la Sir Susa fa ancora una volta valere tutto il proprio strapotere. Questa volta contro Milano. Neanche il primo posto matematico in stagione regolare ormai in ghiaccio da una settimana, modera la fame di una squadra che non sa fare altro che vincere. Come è accaduto trenta volte su trenta in stagione. E quando al presidente dei Block Devils, Gino Sirci, gli si chiede se sia una Perugia da 30 e lode, il patron sorride e risponde divertito. “Ah, bella questa! Abbiamo fatto bene, è stata una bella vittoria arrivata al termine di una partita che per noi si è rivelata abbastanza agevole. Milano non ha avuto grande filtro a muro ed in battuta ha manifestato qualche difficoltà. Ma in questo 3-0 ci sono comunque più i meriti nostri che i demeriti dei nostri avversari. Ho visto una squadra molto concentrata”.

Immancabile un giudizio su alcuni singoli. “Giannelli e Leon hanno giocato benissimo” - gongola il numero uno dei vice campioni d’Italia in carica. Con un’annata che riserverà ancora tante prove dall’alto coefficiente di difficoltà, Sirci continua a non cullarsi troppo sugli allori. Perché la Coppa Italia, e poi lo Scudetto e la Champions League sono ancora da conquistare. Ed in Italia come in Europa nulla è scontato. Quanto accaduto nelle ultime stagioni, insegna. “Andiamo avanti senza fare troppo caso ai numeri - è il monito del presidente -. La cosa che conta sono i trofei”. E la Sir ha fame. Sempre più fame.

