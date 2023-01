Bandecchi assicura: "La Ternana non sparirà, ci sono tre acquirenti"

Foto: Lapresse

Il presidente dopo la vittoria con Modena: "Vendiamo l'80, 90% delle quote"

Ultimi aggiornamenti sulla questione vendita della Ternana arrivano direttamente dal presidente Stefano Bandecchi. Il numero uno di via della Bardesca dopo la vittoria 2-1 con il Modena ha confermato che “la Ternana è in vendita quando arriveranno acquirenti che possano prendere la società in maniera corretta”, aggiungendo poi che “l’Unicusano ha deciso di vendere dall’ottanta al novanta per cento della Ternana, volendo restare all’interno come università per poter sponsorizzare e aiutare negli obiettivi del progetto. Non spariremo”. Infine, il presidente ha concluso di aver “ricevuto tre manifestazioni d’interesse serie”.

Il presidente Bandecchi: "Vendo la Ternana"

