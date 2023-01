Superlega, Milano-Sir Susa 0-3: Perugia trionfa davanti agli 8.000 del Forum

Foto: Benda

Ancora una vittoria convincente dei Block Devils

28 gennaio 2023

Trentesima vittoria stagionale, diciassettesima in Superlega, per la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils, di fronte agli oltre 8000 presenti nella splendida cornice del Forum di Assago, superano in tre set i padroni di casa dell’Allianz Milano e proseguono la loro marcia solitaria in vetta alla classifica. Una festa della pallavolo quella andata in scena al Forum grazie alla splendida organizzazione assicurata dalla società del presidente Fusaro con tanta gente che si è goduta il match partecipando attivamente e contribuendo a rendere magica l’atmosfera. Herrera e l’Mvp Leon best scorer della sfida con 15 punti a testa. Perugia prosegue la propria marcia in vetta alla classifica. Martedì mattina la ripresa dei lavori. Questi i parziali: 19-25, 23-25, 21-25

