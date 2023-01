Ternana-Modena 2-1, ci pensano Ghiringhelli e Favilli nel primo tempo

Foto: Lapresse

Inutile la rete di Falcinelli nella ripresa per gli emiliani

28 gennaio 2023 a

a

a

La Ternana torna al successo ma contro il Modena non è stata per nulla facile. La squadra di Andreazzoli sembra non risentire delle vicende extracalcistiche di questi giorni e parte di slancio. Al 16' è già 2-0 grazie ai gol di Ghiringhelli in avvio (7') e Favilli di testa. Al 19' le reti rossoverdi potrebbero essere tre ma la doppietta di Ghiringhelli viene stoppata dal Var con il gol di conseguenza annullato. Nella ripresa il Modena dell'ex Tesser prova a riaprire la partita grazie a un calcio di rigore realizzato dal perugino Falcinelli. Nel finale ci pensa Iannarilli a dire di no a un'azione del Modena alla ricerca del pareggio. Finisce 2-1 per le Fere.

Bandecchi shock: "Ecco perchè lascio la Ternana"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.