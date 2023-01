Bari-Perugia 0-2, Di Serio firma il blitz nella ripresa

Foto: Lapresse

Sullo stesso argomento: Il Grifo batte un colpo: Capezzi dalla Salernitana

Gran colpo del Perugia in chiave salvezza

28 gennaio 2023 a

a

a

Tre punti fondamentali in chiave salvezza per il Perugia. La squadra di Castori domina nella ripresa e sbanca Bari grazie a una doppietta di Di Serio subentrato nel secondo tempo a Di Carmine. Vittoria meritata per i biancorossi che dopo un buon primo tempo cercano costantemente il gol nei secondi 45'.

Grifo, ancora una uscita: Melchiorri va all'Ancona

Al 50' è Caprile a salvare su una conclusione in area di Olivieri, sei minuti più tardi Di Carmine sbaglia da buona posizione, al 66' Santoro sfiora il palo dopo assist di Di Carmine. Il gol è maturo e arriva al 75': cross dalla destra di Casasola e Di Serio solo in area supera Caprile di testa. I bis sei minuti più tardi quando ancora Di Serio lanciato in contropiede supera il portiere barese. Finisce 2-0.

Grifo a Bari, sulla trequarti c'è Kouan: in attacco favorita la coppia Di Serio-Olivieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.