Ternana, Bandecchi: "Vi spiego perchè lascio il calcio"

Il presidente e i motivi dei saluti di Unicusano ai colori rossoverdi

Le parole sono dirette, precise, chiare. Il tono, amareggiato di chi sa di dover divulgare una notizia impensabile andando a ritroso non di mesi, non di anni, ma di settimane. Senza troppi giri di parole, come ha abituato a farsi conoscere in diversi ambiti oltre a quello sportivo, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi annuncia: “Unicusano esce dal calcio, vendo la Ternana”. Le parole sono di quelle da lasciare senza fiato, perché negli anni Stefano Bandecchi è andato oltre lo status di presidente della Ternana. Ma la cronaca impone di attenersi ai fatti per cui la domanda viene posta al numero uno di via della Bardesca più volte, sempre con lo stesso epilogo: “Mi dispiace confermare la vendita della Ternana, una società che come ho sempre detto mi ha appassionato, mi è entrata nel cuore. Ma a oggi siamo a un punto di non ritorno. L’esperienza con la Ternana può dichiararsi terminata qua”.

