Bari-Perugia, le scelte di Castori: Kouan sulla trequarti, davanti Di Serio e Olivieri favoriti

28 gennaio 2023 a

a

a

Nel Perugia atteso alla trasferta di Bari, qualcosa rispetto alle ultime due uscite potrebbe cambiare. L’indiziato principale a riprendersi il posto da titolare è Kouan. Sulla trequarti, l’ivoriano è in vantaggio su Luperini. Sulla corsia mancina, si profila un ballottaggio tra Lisi e Paz. Davanti, Matos potrebbe fare un consistente spezzone di partita. Più a gara in corso che dall’inizio. Possibile la riproposizione del tandem Di Serio-Olivieri ma Di Carmine morde il freno per spuntarla su uno dei due.

Grifo, ancora una uscita: Melchiorri va all'Ancona

Dietro, probabile conferma per il trio Sgarbi-Curado-Dell’Orco. A destra, Casasola che nei suoi ultimi tre incroci personali contro il Bari ha realizzato un gol e fornito due assist. In mezzo, Bartolomei-Santoro pur se Iannoni scalpita. Convocato l’attaccante della Primavera, Sulejmani. Castori non si sbilancia sulla formazione. “Voglio tenere tutti sulla corda e non dare riferimenti, pur se qualche cambio è possibile. Ho a disposizione l’intero organico ad eccezione di Struna che tornerà in gruppo la prossima settimana”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.