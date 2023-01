Città di Castello, patron Mancini: "Chi entra a gara in corso non deve girare intorno al palo"

27 gennaio 2023 a

In questo primo scorcio del girone di ritorno, il Città di Castello si è fermato. Sul piano dei risultati, il nuovo anno è iniziato con due sconfitte casalinghe e un pareggio ottenuto in trasferta. Risultati che hanno fatto perdere terreno alla compagine biancorossa alla griglia dei play off, traguardo che la nuova società, al momento del suo insediamento in Umbria, si era data come obiettivo prioritario. Anche se il momento non è dei più positivi, l’allenatore Antonio Alessandria e i suoi ragazzi sono uniti nella volontà di trovare le soluzioni per cercare di invertire la rotta. Per cambiare passo a cominciare da domenica al Bernicchi contro il Montespaccato, servirà che la squadra torni a centrare la vittoria.

MANCINI Il primo tifoso del Città di Castello, il patron Piero Mancini, è chiaro a riguardo: “In tre partite la squadra ha guadagnato solamente un punto, un rendimento che non va assolutamente bene”.



Contro il Grosseto la squadra era però priva di qualche giocatore infortunato...

“E' vero che avevamo qualche giocatore ai box, poi possiamo anche dire che ora abbiamo qualche giocatore in meno. Però la mia domanda è questa, domanda a cui nessuno ha risposto: come mai noi nel primo tempo abbiamo disputato una bella partita e abbiamo sfiorato di andare in vantaggio più di una volta, mentre nella seconda parte della gara i cambi effettuati non hanno reso come il mister sperava? Abbiamo superato il nostro centrocampo solo in rare occasioni. Le sostituzioni avvengono per cerare di migliorare l’esito della partita, per cui chi entra a partita in corso deve giocare e non girare intorno al palo”.

Come le sembra questo inizio del girone di ritorno?

“Cosa devo dire? Tre partite un punto, anche io che non sono forte in matematica penso che i conti non tornino. Mi auguro che la squadra sappia sfruttare al meglio il prossimo turno casalingo contro il Montespaccato, centrando la vittoria, che è l’unico risultato che mi aspetto. E, a quel punto, potrei anche tornare a vedere il bicchiere mezzo pieno”, conclude il patron biancorosso.



