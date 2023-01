Volata tra Ellera e Sansepolcro per la serie D, Ciccone la vede così

Parla l'allenatore dell'Orvietana dei record: 78 punti nella scorsa stagione

Gianfranco Ciccone è un rompipalle. “Me lo dicono in tanti - sorride -: dirigenti, allenatori, giocatori. Ma non ci posso fare niente, è così. Sono un tipo meticoloso, attento ai dettagli, voglio che tutto funzioni al meglio altrimenti non piace allenare. Tutto si deve incastrare alla perfezione”. Ecco perché l’ex tecnico dell’Orvietana dei record (promozione in serie D con 78 punti fatti) è rimasto a casa finora e ha rifiutato le offerte arrivate da Fabriano, Monti Cimini, Pomezia, Lama, Nestor e Atletico Bmg. “Non mi va di salire in corsa, di non poter partecipare in maniera attiva alla definizione di un progetto e di dovermi adattare a situazioni che non sento mie - aggiunge -. Preferisco restare a casa e guardare le partite la domenica”. Ne ha viste quest’anno, quindi chi meglio di lui sa dare un giudizio sulla volata per la serie D che vede impegnate Ellera e Sansepolcro?

