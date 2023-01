Melchiorri dice addio al Perugia, accettata l'offerta dell'Ancona

27 gennaio 2023 a

In casa Perugia sono giorni movimentati. Tra addii (ufficiale l’accordo con il Pisa per la risoluzione anticipata del prestito di Beghetto accasatosi al Venezia), arrivi praticamente definiti, e trattative che diventano sempre più calde con il passare delle ore. Tra queste ultime rientrano quelle legate a Federico Melchiorri (1987) e Sebastiano Esposito (2002). Il Cigno di Treia è ormai ad un passo dall’Ancona con cui si legherà fino a giugno.

Il Grifo batte un colpo: Capezzi dalla Salernitana

Fin dall’inizio di questa sessione invernale, l’attaccante è stato oggetto di diversi interessamenti da parte di molti club di Serie B e di Lega Pro. L’ex Cagliari si è legittimamente concesso il tempo necessario per prendere la decisione migliore per il suo futuro. Ed a pochissimi giorni dalla fine del mercato, ha detto sì alla società marchigiana. Giovedì 26 gennaio, Melchiorri si è allenato a parte. Un segnale di come il divorzio dal Grifo fosse imminente, al punto da diventare realtà già venerdì 27 gennaio. E così, sta per chiudersi dopo 115 presenze, 25 gol e 13 assist la sua avventura in biancorosso, inaugurata nel 2018-2019 ed inframezzata dall’esperienza alla Spal nel 2021-2022.

