Perugia, derby di mercato con la Ternana per l'ex Inter Sebastiano Esposito

Il gong del mercato si avvicina. E quello del Perugia entra nel vivo. Dopo gli addii di Luca Strizzolo passato al Modena (via Cremonese) ad inizio gennaio, e quello (in prestito) di Samuele Righetti all’Audace Cerignola due giorni fa, il management biancorosso ha accelerato con decisione sul fronte entrate. Davanti, il nodo da sciogliere è quello legato a Federico Melchiorri (1987), messo sul mercato fin dall’inizio della sessione invernale. La punta - finita nei radar anche dell’Avellino dopo gli interessamenti di Gubbio, Vis Pesaro e Ancona oltre a diversi club di B, ed il cui vincolo con il Grifo scade al termine di questa annata - deve sciogliere le riserve legate al proprio futuro.

Il Grifo batte un colpo: Capezzi dalla Salernitana

In ogni caso, la società del patron Santopadre lavora parallelamente ad un sostituto. Di prospettiva ma pronto. Nelle ultime ore sul taccuino è finito Sebastiano Esposito (2002), di proprietà dell’Inter ed in forza all’Anderlecht nei primi mesi del 2022-2023. In Belgio ha collezionato 21 presenze e due gol tenendo conto di tutte le competizioni. Oltre ad un passato in Serie B, la punta campana ha in curriculum anche 15 gettoni con l’Inter con cui è andato a segno in A in una sfida contro il Genoa nel 2019-2020. Sull’attaccante la concorrenza non manca ed è rappresentata da Sudtirol, Bari e Ternana. Con le Fere il derby si vive anche sul mercato. Il Grifo è in pressing. Si sta giocando le proprie carte. La trattativa è calda.



