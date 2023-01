Perugia, fatta per Capezzi dalla Salernitana: un centrocampista per Castori

25 gennaio 2023 a

Colpo di mercato in entrata praticamente fatto per il Perugia. Castori infatti ritroverà Leonardo Capezzi (a destra nella foto), suo giocatore nell'esperienza con la Salernitana culminata con la promozione in serie A.

Bomber Cheddira non c'è, il Perugia tira un sospiro di sollievo

Il centrocampista sarebbe infatti a un passo dal trasferimento con la maglia del Grifo. Classe 1995, dovrebbe firmare un contratto fino al giugno del 2025. Sul fronte uscite, da segnalare Beghetto ormai vicinissimo al Venezia.

