Ternana, dopo Pettinari anche Raul Moro verso l'addio ma il mercato in entrata non decolla

E' ufficiale in casa Ternana il prestito di Stefano Pettinari al Benevento. “La Ternana Calcio comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Stefano Pettinari al Benevento Calcio. L’attaccante romano, classe ’92, si trasferisce in giallorosso con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno, con diritto di riscatto a favore della società campana”. La formula sarebbe quella del prestito oneroso. Altro calciatore in procinto di lasciare la Ternana sarebbe Raul Moro.

Arrivato in estate, lo spagnolo ha segnato il suo primo gol in Serie B contro il Palermo nella gara interna al Liberati ma in entrambe le guide tecniche, prima con Lucarelli e poi con Andreazzoli, è stato poco utilizzato in campo. Moro, così, interromperà la sua avventura in terra umbra tornando alla Lazio e approdando, stando alle ultime informazioni, in Spagna al Real Oviedo. Le molteplici uscite non trovano diretta conseguenza con entrate nel mercato rossoverde. Resta aperta la pista del nome caldo di questo periodo, ovvero l’attaccante Sebastiano Esposito, che però avrebbe intenzione di rilanciarsi in Italia ma se possibile in una formazione di Serie A. Altri nomi sono usciti come spifferi nei corridoi del mercato, ma niente di concreto fino adesso. E in questo clima le Fere si preparano alla gara fondamentale contro il Modena, sfida chiave in ottica play off.

