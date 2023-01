Gubbio, secondo colpo di mercato: ecco Nicolao del Foggia

Il club rossoblù insiste anche per Bocic attaccante del Frosinone

Il terzino sinistro Giuseppe Nicolao ('94), che finora ha giocato 13 partite nel Girone C con il Foggia dove ha segnato due gol e messo a segno un assist, sabato potrebbe scendere in campo nella trasferta del Gubbio a Chiavari contro l’Entella. Dopo il disbrigo delle pratiche il calciatore si allenerà con i suoi nuovi compagni: è il secondo ingaggio dopo Dudu (Reggina, via Fiorentina). Per quanto riguarda l’attaccante Milos Bocic, in forza al Frosinone, l’operazione è diversa anche nei tempi. Il calciatore, che avevamo anticipato già da settimane, piace a Braglia ma viene dalla Serie B (10 presenze, un assist) e dopo un eventuale rientro al Pescara andrà valutata la consistenza dell’ingaggio.

