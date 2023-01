Assegnati i titoli regionali di cross: chi sono i vincitori in Umbria

La gara di Foligno ha decretato i primatisti nelle categorie assolute e giovanili

Il Cross Winner di Foligno ha assegnato i titoli regionali di specialità per le categorie assolute e giovanili: i titoli assoluti sono andati a Thomas Sorci (Atletica Winner Foligno) e Giulia Giorgi (Arcs Cus Perugia) mentre Laura Ribigini (Arcs Cus Perugia), azzurra agli ultimi europei di cross, ha conquistato il titolo tra le Juniores così come Giulio Moriconi (Atletica Winner Foligno) in campo maschile. Nelle gare allievi titoli per due atleti al primo anno, Omar Fiki (Atletica 2S Spoleto) e Giulia Colarieti (#iloverun Athletic Terni). Interessanti anche in ottica rappresentativa umbra le prove cadetti che soprattutto al maschile hanno messo in luce un bel gruppetto di atleti che si sono dati battaglia: su tutti in luce il duo dello Csain Perugia Giacomo Castellini e Alessandro Casodi con il primo che è riuscito a sopravanzare sul traguardo il compagno di allenamenti; prova solitaria di Caterina Caligiana (Atletica Capanne), fresca della vittoria di categoria alla 5 Mulini, mentre alle sue spalle Sofia Marcucci (Ternana Marathon) ha regolato il gruppetto delle migliori.

Nel dettaglio i Campioni Regionali 2023 al maschile: Assoluti: Assoluti: Thomas Sorci (Atl.Winner Foligno); Junior: Giulio Moriconi (Atl. Winner Foligno); Allievi: Omar Fiki (2S Spoleto); Cadetti: Giacomo Castellini (Csain Perugia); Ragazzi: Lorenzo Casasoli (Libertas Orvieto); Esordienti 10: Godsent Jesuite Odia (Atl. Winner Foligno); Esordienti 8: Alessandro Sportellini (Atl. Capanne); Esordienti 5: Arion Bano (2S Spoleto). Nel femminile titoli regionali per: Assolute: Giulia Giorgi (Arcs Cus Perugia); Junior: Laura Ribigini (Arcs Cus Perugia); Allieve: Giulia Colarieti (#iloverun Athletic Terni); Cadette: Caterina Caligiana (Atl. Capanne); Ragazze: Rebecca Maria Brugnoni (Csain Perugia); Esordienti 10: Francesca Paci (Arcs Cus Perugia); Esordienti 8: Angel Maschera (Atl. Capanne); Esordienti 5: Margherita Fusco (Educare con il Movimento).

