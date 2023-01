Proietti Gagliardoni ha fatto 13, Uc Foligno in trionfo al Trofeo Città di Cremona

Il classe 2007 ha centrato la 13esima vittoria della stagione invernale, inseguitori staccati

23 gennaio 2023 a

a

a

Assume sempre più contorni da record la stagione di ciclocross di Mattia Proietti Gagliardoni. L’Allievo di secondo anno in forza all’Uc Foligno ha messo il proprio sigillo anche sul Trofeo Città di Cremona, portando a 13 il numero di successi ottenuti nella sua straordinaria campagna invernale. Proietti Gagliardoni ha aggredito senza remore la corsa, isolandosi al comando già nella seconda tornata, dopo brevi schermaglie inziali col friulano Ettore Fabbro (Jam’s Bike Team Buja). Una volta scavato il gap il portacolori folignate ha fatto letteralmente accademia, senza prestare il fianco alla minima sbavatura nonostante un terreno non dei più semplici da affrontare a livello di grip. Nonostante tre quarti di gara in gestione i distacchi al traguardo sono stati ragguardevoli, col talento umbro che ha inflitto ben 46” al più immediato inseguitore Fabbro e 1’05’’ al terzo classificato Mattia Agostinacchio (Guerciotti Development).

Ciclocross, Proietti Gagliardoni nuova maglia rosa del Giro d'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.