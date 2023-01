Gubbio-Ancona 0-1, Braglia: "Arena è stato picchiato"

Il tecnico rossoblù spiega: "Noi invece troppo morbidi"

Euro Grilli 23 gennaio 2023 a

Braglia è amareggiato ma lucido dopo la quarta sconfitta di fila (Gubbio-Ancona 0-1): "Abbiamo fatto un grosso errore sul loro gol, abbiamo perso un contrasto sulla tre quarti e abbiamo lasciato l’avversario libero di tirare senza contrasto. Poi diventa tutto più difficile perché ti piglia il nervosismo, l’affanno, e sei qui a commentare un’altra sconfitta”. Poi dice: “Arena è stato picchiato dai loro difensori e noi invece siamo un po’ morbidi. In tanti anni che alleno in C non ho mai visto che a ogni errore ci fanno gol. Ci dice anche male". Per uscire dal tunnel? “Serve fare il risultato. Dovremo darci dentro e fare grandi partite e portare a casa qualche cosa. Perché così non va bene. Dobbiamo eliminare gli errori perché gli altri vincono, e quindi vuol dire che un problema ce l’abbiamo".

