Sirci dopo la vittoria di Modena: "La più bella di questa Superlega"

Perugia ha conquistato la regular season con due mesi di anticipo

Carlo Forciniti 23 gennaio 2023 a

Prima la sofferenza. Poi la gioia per un successo pesante. Che certifica il dominio in regular season. Comprensibile la soddisfazione del presidente della Sir Susa, Gino Sirci, dopo il trionfo al PalaPanini. “Insieme a quella di Civitanova, è la vittoria più bella che Perugia ha fatto in questa Superlega. All’inizio è stata dura, poi siamo cresciuti. Ci siamo riorganizzati quando la formazione è cambiata - puntualizza il patron -. Avere una rosa così profonda che ci permette di cambiare a seconda delle esigenze, è anche merito di chi l’ha costruita. Vincere in un palazzetto così caldo ci dà una grande carica per il futuro - spiega -. Dal secondo set la supremazia è stata netta”. A contribuire al blitz, Herrera e Plotnytskyi. “Sono qui per cambiare le partite - precisa Sirci -. Plotnytskyi ha girato la partita e non è la prima volta che accade. La sua è stata una grande prestazione. E’ un titolare aggiunto”.

Incredibile Sir, passa 3-1 a Modena e conquista la regular season con due mesi di anticipo

