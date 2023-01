Gubbio-Ancona 0-1, rossoblù in caduta libera: quarta sconfitta consecutiva

22 gennaio 2023 a

a

a

Ancora una sconfitta per il Gubbio. I rossoblù infatti cadono per la quarta volta consecutiva: stavolta al Barbetti passa l'Ancona, che con Petrella (suo il gol decisivo nel primo tempo), firma pure il sorpasso in classifica. La squadra di Braglia adesso è infatti scivolata al quinto posto.

Invasione anconetana a Gubbio: oltre 750 tifosi al seguito dei dorici

Nella ripresa il Gubbio ha provato in tutti i modi a raggiungere quantomeno il pareggio senza riuscirci. E al prossimo turno c'è l'impegno difficile sul campo dell'Entella. Il girone di ritorno della formazione di Braglia pare essere un vero e proprio incubo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.