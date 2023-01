Ternana, Pettinari ceduto in prestito al Benevento

Operazione in uscita per i rossoverdi: il centravanti romano vola da Cannavaro

Operazione in uscita per la Ternana. L'attaccante Pettinari è stata ceduto in prestito oneroso al Benevento. L'operazione tra il club rossoverde e i sanniti di Cannavaro si è consumata nel giro di poche ore. Le prime voci dopo la gara di sabato a Reggio Calabria, poi il perfezionamento della trattativa per una cifra che si aggira intorno ai 500mila euro. Pettinari lascia così la Ternana dove quest'anno ha giocato a singhiozzo segnando due reti: il vantaggio senza esultare poi rimontato dalla Reggina (2-1 finale) e una delle tre marcature della vittoria a Benvento (2-3).

