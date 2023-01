Superlega, alle 18 Modena-Sir in diretta su Rai Sport

Foto: Benda

Se Perugia vince conquista la regular season con due mesi di anticipo

Big match per eccellenza in arrivo per la Sir Safety Susa Perugia. In campo oggi prima contro seconda della classe in Superlega con i Block Devils che salgono a Modena per affrontare per la quinta giornata di ritorno di campionato, i padroni di casa della Valsa Group. Fischio d’inizio in un PalaPanini che si preannuncia gremito e diretta TV su Raisport a partire dalle ore 18. Sestetto da decidere per il tecnico bianconero che probabilmente scioglierà gli ultimi dubbi proprio al termine della seduta di stamattina al PalaPanini. Un possibile 6+1 di partenza potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

La Sir a Modena senza timori: la storia è cambiata

Perugia scende in campo per cercare la vittoria numero ventotto in stagione, una vittoria che, nel caso arrivasse e fosse da tre punti, vorrebbe dire anche matematica conquista del primo posto in regular season. Modena invece cerca il successo per accorciare le distanze e per ripartire in campionato dopo lo stop di domenica scorsa a Milano. Andrea Giani, tecnico gialloblu, dovrebbe scegliere al via i consueti sette dell’ultimo periodo con il brasiliano Bruno in regia, l’opposto turco Lagumdzija a chiudere la diagonale, il prodotto del vivaio Sanguinetti ed il serbo di passaporto italiano Stankovic al centro della rete, il francese Ngapeth in coppia con Rinaldi in posto quattro e Rossini a dirigere le operazioni in seconda linea.

Sir a Modena, se vince conquista la regular season già a gennaio

