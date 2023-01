Reggina-Ternana 2-1, la doppietta di Fabbian stende le Fere

Foto: Lapresse

Rossoverdi sconfitti al Granillo, inutile il gol del vantaggio di Pettinari

21 gennaio 2023 a

a

a

Non è riuscita a dare seguito al successo di sette giorni fa. La Ternana di Andreazzoli cade 2-1 nella difficile trasferta del Granillo contro la Reggina. I rossoverdi pagano a caro prezzo le otto assenze anche se le cose si erano messe bene in avvio di gara. E' stata, infatti, la Ternana a passare in vantaggio per prima al 29'. Calcio d'angolo di Palumbo e colpo di testa vincente di Pettinari schierato in attacco insieme a Falletti per sostituire il duo Favilli-Partipilo entrambi squalificati. Al 36', però, il pareggio della squadra di Inzaghi con il giovane talento Fabbian. Nella ripresa dopo un gol annullato ai padroni di casa (24') da parte di Canotto su errore di Mantovani (decisione del Var), al 33' arriva la rete del match ancora ad opera di Fabbian su calcio d'angolo. La Reggina torna a vincere in casa dopo quattro turni, la Ternana perde dopo il successo di misura con l'Ascoli e la bufera delle ultime ore a seguito del caso Bandecchi.

Tegola Ternana, si fa male anche Ghiringhelli: emergenza difesa contro la Reggina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.