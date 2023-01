Parma-Perugia 2-0, i gialloblù vincono con una rete per tempo

Foto: Lapresse

Apre Benedyczak e raddoppia nella ripresa Vazquez con un eurogol da fuori area

21 gennaio 2023 a

a

a

Dopo due successi consecutivi e un pareggio arriva una sconfitta, la prima del girone di ritorno, per il Perugia. Al Tardini il Parma passa 2-0 (dopo tre sconfitte interne) con una rete per tempo. Nei primi 45' segna Benedyczak dopo un buon avvio del Grifo che ha l'opportunità di passare con Di Serio schierato in attacco in coppia con Olivieri dopo la buona prova offerta nel 3-3 con il Palermo. Nella ripresa la formazione di Pecchia raddoppia al 60' con una sciabolata da fuori area di capitan Vazquez dopo errato disimpegno difensivo di Sgarbi. Una botta all'incrocio da fuori area di esterno sinistro in perfetta coordinazione su cui Gori non può nulla. Sul 2-0 il Perugia non si dà per vinto e prova a reagire. Su cross di Casasola ancora un buon pallone per Di Serio che però non trova lo spunto decisivo per battere l'ex Chichizola. Poi Castori manda in campo Di Carmine e Melchiorri ma il Parma riesce a mantenere il doppio vantaggio. Finisce 2-0 dopo 6 minuti di recupero.

Al Grifo Castori è nero: "Abbiamo stracciato il Palermo, potevamo andare sul 4-0"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.