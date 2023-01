Basket, Nba sbarca in Umbria

A Perugia si è svolto il draft event, primo appuntamento della nuova avventura

21 gennaio 2023 a

a

a

E' stato presentato a Ferro di Cavallo, in un palasport gremito, l'NBA JR under 13 championship, una vera e propria novità che interesserà per i prossimi 4 anni la nostra regione. Grazie ad un importante accordo siglato tra la NBA e la FIP, per i prossimi 4 anni in diverse regioni italiane, tra le quali l'Umbria, il campionato under 13 sia maschile che femminile vestirà i colori e utilizzerà la formula niente di meno che della NBA, il prestigioso campionato di basket statunitense. Le squadre avranno a tutti gli effetti il nome e vestiranno le maglie delle seguitissime franchigie d'oltre oceano, e così pure gli staff e gli arbitri impegnati nei campi della nostra regione. I gironi saranno divisi in conference e in division nelle quali saranno suddivise tutte le squadre umbre e marchigiane iscritte nella lega.

Italia qualificata all'Europeo, la ternana Lorela Cubaj tra le protagoniste

A Perugia il primo atto di questa nuova avventura è stato il draft event, ovvero il momento in cui sono state estratte le squadre NBA per accoppiarle alle squadre iscritte al campionato under 13 maschile e femminile: per assistere a questo evento, molto atteso dai ragazzi e per scoprire quale maglia finalmente poter indossare, il Comitato Regionale dell'Umbria presieduto da Gianni Antonelli ha organizzato una mattinata del tutto speciale, con una presentazione davvero impeccabile, impreziosita dall'intervento di un ospite d'eccezione, ovvero Stefano Lupattelli, attualmente Interational Scouting dei Golden State Warriors di Steph Curry. E' stata nella sostanza una mattina di sport che i ragazzi difficilmente dimenticheranno, potendo tornare a casa, tra l'altro, con una maglia ufficiale NBA con la quale a breve giocheranno le loro partite. Un gran bel colpo a favore della pallacanestro regionale e nazionale che potrà affiancare il proprio nome a quello dei più grandi campioni di basket seguiti da tutto il mondo.

Gubbio, festa per i 50 anni del basket: emozioni nel ricordo di Vincenzo Cacciamani e Giovanni Pierotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.