Ternana, infortunato anche Ghiringhelli: per Andreazzoli emergenza in difesa a Reggio Calabria

Luca Giovannetti 20 gennaio 2023 a

a

a

Brutta tegola per mister Andreazzoli, che perde Ghiringhelli (nella foto di Stefano Principi in azione contro l'Ascoli), sottoposto a terapie in infermeria per un affaticamento al polpaccio destro. La sua assenza si aggiunge a quella di Defendi (alle prese con i postumi della tonsillite accusata sabato scorso) e crea grossi problemi per l’allestimento del pacchetto arretrato da contrapporre alla Reggina.

Falletti alle Fere: "So che posso dare di più, contro l'Ascoli gara fondamentale"

Unica soluzione possibile lo spostamento sulla destra di Diakitè e il ritorno tra i titolari di Bogdan, destinato a giostrare accanto a Sorensen e Mantovani. In ogni caso senza i sovracitati Ghiringhelli e Defendi, senza Capuano e Donnarumma (infortunati di lungo corso), senza Raul Moro (trauma contusivo accusato una settimana fa) e senza Favilli e Partipilo (squalificati per somma di ammonizioni) il numero degli assenti sale a quota 7. Pertanto sono appena 20 gli elementi a disposizione per la gara di Reggio Calabria (domani, ore 14.00).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.