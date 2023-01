Doppio impegno per Passaro a Tenerife: quarti contro Valkusz e poi il doppio

Il perugino dello Junior in campo nel singolare e in coppia con Cobolli

Ai quarti di finale del torneo Challenger 100 sul veloce all'aperto di Tenerife, Francesco Passaro dello Junior Perugia affronterà domani venerdì 20 gennaio l'ungherese Mate Valkusz. Il 24enne di Budapest, numero 278 Atp proveniente dalle qualificazioni, ha messo fuori dal torneo il 32enne argentino Marco Trungelliti e numero 225 del mondo (massimo in carriera 112). Valkusz si è imposto per 6-1, 6-4. Nel primo turno l'ungherse aveva battuto lo spagnolo Carlos Taberner, 170 Atp (ex 85) e testa di serie numero 8 del tabellone.

Passaro giocherà anche la semifinale del doppio in coppia con Flavio Cobolli. Il perugino e il fiorentino ma romano d'adozione, dopo aver estromesso la coppia olandese numero 1 del tabellone Sander Arends e David Pel (6-4, 4-6, 10-5), nei quarti di finale hanno battuto Grigory Lomakin (Kazakistan) e Alexander Shevchenko (Russia che gioca senza bandiera) per 6-3, 4-6, 10-5.

Passaro, niente Australian Open: il perugino ko contro Bellucci nelle qualificazioni

