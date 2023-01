Boranga, l'ex portiere in A e la sua sfida al tempo: "Punto ai 90 anni, ora scriverò libri"

Luca Mercadini 19 gennaio 2023 a

Quando squilla il telefono Lamberto Boranga è in palestra. Nella sua palestra personale, fornitissima, in casa a Perugia. Si allena e si tiene in forma. Sempre. Poi un salto al Santa Giuliana perché è sabato e qualche esercizio outdoor si può fare.

Lei ha da poco compiuto 80 anni. Ma da grande cosa vuol fare?

Preciso, 40+40. Punto ad arrivare ai 90. Sono vecchio ma non invecchio, è solo una questione numerica. Tengo molto a una corretta alimentazione: mens sana in corpore sano dicevano i latini. Sto bene e lavoro almeno sei, sette ore al giorno. Più in là penso che scriverò libri. Mi piace, ma non credo che pubblicherò, li voglio tenere per me, cose personali.

Non è proprio una novità. In passato ha lavorato per il Guerin Sportivo e ha pure scritto poesie.

Il mio amico Italo Cucci mi chiese di fare una serie di interviste ai calciatori. Da ex giocatore non è stato difficile, anche perché conoscevo tutti e nessuno si negava. In italiano sono sempre stato bravo e mi piaceva. Ma, intendiamoci, solo per hobby. Come per le poesie dove sfrutto la mia vena malinconica che ogni tanto riaffiora. Sono un inguaribile nostalgico.



Ma come è nata questa passione?

Dopo aver smesso di giocare sono stato colto da ‘depressione per interruzione della pelota’, come amo ricordare. Insomma, ci voleva qualcosa. Anche se io ho sempre saputo quello che avrei fatto per davvero.

Vale a dire?

Quando giocavo, ed è stato un po' il mio problema, avevo un chiodo fisso. Studiavo perché volevo diventare medico e, quindi, negli ambienti è sempre girata la voce che Boranga in fin dei conti non credeva nella professione di calciatore.

Qualche rimpianto?

No, perché alla fine mi sono laureato in biologia e medicina e ho conseguito quattro specializzazioni. Cosa che oggi non potresti fare. Certo, qualche opportunità mi è sfuggita.

A cosa si riferisce?

Nereo Rocco mi voleva al Milan, Fulvio Bernardini quando divenne commissario tecnico della Nazionale mi chiamò.

