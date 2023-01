Gubbio, allarme squalifiche, rischiano in cinque

Foto: PhotoStudio

Rosa corta e diffidati: Braglia non dorme sonni tranquilli

Euro Grilli 19 gennaio 2023 a

a

a

Le statistiche dicono che la squadra rossoblù del Gubbio è la più “cattiva” del girone con 59 ammonizioni, 7 squalifiche per doppio giallo e 4 espulsioni dirette. Contro l’Ancona rientrano Arena, Signorini e Redolfi che erano squalificati e quindi assenti ad Alessandria. Saranno pertanto tutti a disposizione di Braglia anche se Bulevardi, Morelli e Portanova, beccando gli ultimi gialli domenica scorsa nella trasferta di Alessandria, sono andati in diffida e al prossimo cartellino saltano. A loro si aggiungono anche Mbakogu e Spina che portano a 5 il numero dei rossoblù a rischio squalifica. Anche in questo bisogna migliorare per non rischiare, da qui in avanti, aumentando le ammonizioni, di dover fare i conti tutte le settimane con squalifiche o calciatori diffidati. Anche perché la rosa numericamente è la più ridotta di tutte le 60 squadre nei tre gironi di Serie C.

Ancora in gol Bulevardi ma il Gubbio perde anche ad Alessandria: terzo ko di fila

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.