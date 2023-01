Superlega, Sir all'attacco: Modena non è più tabù

La cabala dice che il vento è cambiato e Perugia pensa al blitz

Luca Mercadini 19 gennaio 2023 a

a

a

Torna la classica di Superlega. Almeno degli ultimi anni, da quando la Sir Perugia è arrivata in serie A e piano piano si è guadagnata un posto al sole tra le grandi del campionato. Ecco, allora, che la sfida tra Block Devils ed emiliani è divenuta una di quelle partite da segnare con il circoletto rosso sul calendario. Più o meno come i match contro Civitanova e Trento. Ma quella di domenica al PalaPanini contro Modena assume un ulteriore significato. Per due motivi. Primo: se Perugia vince conquista l’aritmetica certezza del primo posto di regular season con due mesi e sei turni di anticipo sulla tabella di marcia fissata dal calendario. Secondo, si tratta dello scontro tra prima (meglio primissima) e seconda con il team di Giani che muore dalla voglia di fare uno scherzetto alla capolista dai numeri record. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti giusti perché la torta della sfida più importante di giornata venga farcita da tanti motivi di interesse...

Sir a Modena, se vince conquista la regular season già a gennaio

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di giovedì 19 gennaio

