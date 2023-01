Passaro, avanti tutta al Challenger di Tenerife

Il perugino dello Junior ha battuto il giapponese Uchida

Luca Mercadini 18 gennaio 2023

Francesco Passaro ha ripreso la marcia dopo la sconfitta al secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open. Il 22enne perugino dello Junior, testa di serie numero 2, è approdato ai quarti di finale del Challenger 100 che si sta disputando sui campi di Tenerife (che ha perso la racchetta numero 1 Albot), organizzato dalla Mef Events Tennis di Todi, guidata da Marcello Marchesini. Agli ottavi di finale, Passaro si è imposto in 58 minuti per 6-3, 6-1, sul giapponese Kaichi Uchida, 28 anni e numero 198 del mondo, che al via aveva superato il 33enne francese Benoit Paire, genio e sregolatezza, ex numero 18 del mondo, ora 172 Atp. L'allievo di Roberto Tarpani, aveva esordito battendo al primo turno in un'ora e 26 minuti e in due set (6-1, 6-4), lo spagnolo di Barcellona Nikolas Sanchez Izquierdo, 23 anni, numero 270 Atp e in tabellone con una wild card. Passaro, partito da 120 del mondo, fa un altro bel passo in avanti in classifica e nel ranking live dell'Atp, ora è 111 (best ranking). Il perugino si è rituffato con il piglio giusto sul circuito dei Challenger in attesa di tornare su quello maggiore (forse nelle qualificazioni del 250 di Montpellier), e ora deve restare positivo e concentrato per proseguire nella corsa.

