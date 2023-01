Foconi dà la svolta e festeggia l'oro a squadre in Coppa del Mondo

Il fiorettista ternano protagonista nella finale di Parigi contro gli Stati Uniti

Dominio azzurro nella gara di Coppa del Mondo a squadre a Parigi. Il fioretto maschile, con il ternano Alessio Foconi, e il fioretto femminile conquistano la medaglia d’oro. Nella capitale francese, al “Mazars Challenge International de Paris”, presso lo “Stade de Coubertin”, l’Italia del CT Stefano Cerioni trionfa nella competizione maschile con Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi - argento nell’individuale - contro gli Stati Uniti, col punteggio di 45-42. Per il quartetto maschile - affiancato dai tecnici federali: il ternano Filippo Romagnoli e Fabio Galli - debuttano con il successo sulla Spagna per 45-16 e proseguono con la vittoria contro la Corea del Sud nei quarti per 45-22. Al cardiopalma, invece, la vittoria degli azzurri in semifinale col Giappone battuto 45-44 e che gli dà l’accesso alla disputa per il primo posto contro gli esuberanti Stati Uniti. La svolta dell’incontro si ha a partire dagli ultimi tre assalti con Foconi che si impone sull’americano Itkin 35-32, allungando il punteggio a staffetta. Marini prosegue l’andamento imponendosi su Chamley Watson 40-34, consentendo a Garozzo di chiudere l’ultima frazione contro Massialas 45-42. La squadra italiana di fioretto maschile, con il ternano Foconi, è campione mondiale ed europea in carica ed è il terzo podio stagionale in altrettante gare di Coppa del Mondo. Un anno fa, in questa stessa tappa di Coppa del Mondo, il quartetto azzurro aveva superato in finale la Francia, cominciando il percorso verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

