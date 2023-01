Superlega, incredibile Sir: se vince a Modena nessuno la può raggiungere in regular season

Foto: Testa

Con un successo al PalaPanini i Block Devils primi nella stagione regolare con due mesi di anticipo

Se i Block Devils della Sir Susa vincono anche a Modena hanno l’aritmetica certezza del primo posto di regular season. Vittoria della stagione regolare in tasca con due mesi di anticipo e sei turni prima dell’ultima giornata di campionato. Incredibile ma vero, la Sir già a gennaio potrebbe festeggiare il primato. Per carità, platonico, stando anche a quanto accaduto negli ultimi anni. Ma comunque importante se non altro perché dimostra lo strapotere assunto in questa straordinaria stagione dalla squadra bianconera del presidente Sirci. Mai nessun team da quando esiste il Rally Point System, vale a dire dal 2000 a oggi, è riuscito a tagliare questo traguardo con così largo anticipo.

La Sir Susa non si ferma più: 3-0 a Verona

Servizio completo nel Corriere dell'Umbria di mercoledì 18 gennaio

