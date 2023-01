Coppa Italia, Trasciatti di Foligno assistente in Napoli-Cremonese: prima terna arbitrale tutta al femminile

17 gennaio 2023 a

Altra designazione storica. Dopo la terna tutta al femminile in Serie B per Frosinone-Ternana, ecco un altro "evento, vale a dire la designazione in rosa per Napoli-Cremonese, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma martedì 17 gennaio alle 21. Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata dalle assistenti Tiziana Trasciatti (di Foligno) e Francesca Di Monte comporranno la terna tutta femminile in Coppa Italia, dopo averlo fatto in Serie B in Frosinone-Ternana del 26 dicembre scorso.

Trasciatti e Passeri in vetrina in serie A: Umbria terra di grandi assistenti arbitrali

La terna ormai di livello internazionale Ferrieri Caputi, Trasciatti e Di Monte sono state designate da Gianluca Rocchi perché ritenute meritevoli verso l'ormai prossimo debutto tutto femminile in Serie A. Quarto uomo di Napoli-Cremonese sarà Di Bello, Marini al Var.

