Grifo, la carica dei tifosi: 2000 spettatori in più a partita

Superati i cinquantamila spettatori stagionali al Renato Curi. Nonostante i fattori avversari - l’impianto tutt’altro che moderno e una classifica vissuta costantemente in apnea per cercare di tornare a galla - il popolo biancorosso sta ritrovando brio. Lo certificano i numeri della stagione, a cominciare dalle 6.520 presenze (570 ospiti) registrate per l’ultima gara interna del Perugia contro il Palermo. È il secondo match con più pubblico dopo il pomeriggio vincente con il Genoa in cui sono stati registrati 7.925 paganti, compresi i 1.125 tifosi rossoblù. A trainare la febbre biancorossa, nonostante l’handicap della chiusura della Gradinata per ragioni di sicurezza la scorsa settimana, anche i molteplici appelli delle tifoserie organizzate del Grifo che, a più riprese, continuano a invitare i perugini a stare vicino alla squadra per spingerla fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. In pratica ci sono 2.000 spettatori a partita in più rispetto al passato campionato.

