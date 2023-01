Viole, striscione per Davide Piampiano: "Ciao Dax, rimarrai sempre nel cuore"

17 gennaio 2023 a

Una domenica diversa quella passata per il Viole, società di Promozione A che non è scesa in campo contro la Marra San Feliciano per il lutto che ha colpito i biancoverdi giorni fa, con la prematura scomparsa del proprio giocatore Davide Piampiano, di cui proprio domenica si sono svolti i funerali ad Assisi.

Il cordoglio del mondo del calcio per la morte di Davide: "In paradiso serviva un generoso centrocampista"

“La società Acd Viole – si legge in una nota diffusa dal club biancoverde – intende sentitamente ringraziare società, presidenti, tecnici, calciatori e tutti coloro che hanno espresso il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla società per la scomparsa del caro Davide”. E nei pressi dello stadio di casa il Viole ha voluto ricordare il 24enne con un bello striscione che recita così: “Ciao Dax, rimarrai sempre nel cuore”. Ricordiamo che il club biancoverde ha sospeso tutte le attività sino a data da destinarsi.

