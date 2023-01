Samuele Scappini campione italiano juniores: Team Fortebraccio in festa

16 gennaio 2023 a

Nel ciclismo raramente accade che un corridore juniores riesca a vincere due volte di fila il titolo tricolore. Da domenica 15 gennaio c'è un campione in più che può fregiarsi del doppio titolo. E’ Samuele Scappini, poco più che 18enne, corridore marscianese in forza al Team Fortebraccio da Montone. La seconda giornata dei Campionati Italiani di ciclocross, in svolgimento a Ostia città Antica (Roma), si apre con il bis tricolore di Samuele Scappini, che si riconferma bissando il successo ottenuto lo scorso anno a Variano di Udine. Vittoria meritata per Scappini che si è portato in testa alla corsa subito dopo il via controllando a distanza i suoi più temibili avversari. Scappini è alla sua vittoria numero nove in stagione, trionfa per distacco davanti ai friuliani Stefano Viezzi e Tommaso Cafueri entrambi della formazione DP66 Giant Selle Smp. Quarto il trentino Elian Paccagnella (Zanolini SudTirol). Tommaso Massi compagno di squadra di Scappini chiude con un onorevole 27esima posizione, poteva andare meglio, ma i guai di foratura non lo hanno aiutato.

Il memorial Cesarini al campione italiano di ciclocross Samuele Scappini

Delle nove di questa stagione questa di Ostia Antica è sicuramente la più bella, quella più sofferta dopo una settimana passata dal fisioterapista per riparare i danni della bruttissima caduta di domenica scorsa in Coppa del Mondo. Una caduta che sembrava compromettere i campionati Italiani ed invece Samu si è presentato in perfette condizioni e ha ribadito di essere il migliore juniores di questa stagione. Soddisfazione nel Team Fortebraccio a cominciare dal diesse Giancarlo Montedori. Ma chi si è commosso di più e Wladimiro Rellini, accompagnatore tecnico della squadra che Samuele lo ha visto crescere da Giovanissimo e che lo accompagna in maniera silenziosa e concreta. E poi Fabio Rossi il team manager e il presidente Elvio Celestini. C'è un altro uomo che vive la soddisfazione di questo successo ed è Patrizio Braganti presidente dell'Uc Città di Castello, società che raccoglie tutte le squadre dell'Alto Tevere. Fa effetto vedere Samuele Scappini salire sul gradino più alto del podio per il secondo anno consecutivo. Fa effetto ascoltare l'inno d'Italia e sapere che quella maglia la riporta in Umbria, anche per il 2023. Tra poche settimane i Campionati del Mondo. E’ un sogno. Ma quell'inguaribile ottimista di zio Ulderico diceva: "I sogni degli uomini devono essere sempre eccessivi, altrimenti a cosa servirebbe il Paradiso?".

