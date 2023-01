Superlega, Sir Susa batte anche Padova: finisce 3-0

Foto: Testa

Vittoria numero 27 per i Block Devils di Anastasi

Carlo Forciniti 15 gennaio 2023 a

A prima vista sembra un 3-0 come tanti altri. Ad uno sguardo più approfondito, però, il successo che la Sir Susa ottiene a spese di Padova, ha un peso diverso. Perché la formazione veneta - anche e soprattutto nei primi due parziali - si mostra osso duro. Con il passare degli scambi, Perugia capisce che i tre punti se li deve sudare. Compito che assolve in pieno. Perché tra i segreti dei Block Devils c’è anche quello di adattarsi alle difficoltà che si presentano di partita in partita, avendo alla bisogna la capacità di non sottovalutare mai nessuno, di vestire i panni di squadra operaia in grado anche di badare al sodo. Qualità tutt’altro che secondaria a dispetto di un roster pieno di stelle. Dopo un avvio sonnacchioso, Giannelli e compagni si rimboccano le maniche. Si calano mentalmente nel contesto di una sfida soltanto all’apparenza senza chissà quali stimoli e vincono nettamente, riservando i fuochi d’artificio nel parziale conclusivo. Il saldo si aggiorna a 27 successi in altrettante partite. Mvp del match è Russo. Il centrale mette a terra tre muri chiudendo a 7 punti. Leon ed Herrera ne mettono 14 a testa. Il secondo con 4 ace. Semeniuk sfiora la doppia cifra a quota 9.

